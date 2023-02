Behrami: «Dzeko o Lukaku con il Porto? Un giocatore dà più garanzie»

Valon Behrami su DAZN ha espresso la sua opinione riguardo la prestazione di Romelu Lukaku in vista del Porto, e delle scuse di Lautaro Martinez alla Curva nerazzurra.

IN ATTACCO – Behrami commenta così la prestazione dell’attaccante belga in vista del Porto e le scuse dell’argentino: «Lautaro Martinez ha chiesto addirittura scusa per l’errore contro il portiere, sono cose che lasciano il tempo del trovano. Dzeko ad oggi dà più garanzie, non c’è paragone tra i due se penso all’ultimo mese disputato. Al di là del gol Lukaku non ha fatto niente di particolare in questa partita, anche se è in crescita».