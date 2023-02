Dzeko mette in difficoltà Inzaghi, in negativo. Col Porto attacco in dubbio

Edin Dzeko viene da alcune prestazioni non all’altezza, dopo alcune ottime prove a gennaio. E paradossalmente mette in difficoltà Inzaghi, che deve ancora scegliere gli attaccanti titolari per Inter-Porto (mercoledì alle 20.45).

PERIODO OPACO – Dopo i gol contro Napoli e Milan a gennaio, Edin Dzeko si è un po’ appannato. Il bosniaco viene da due prove piuttosto annebbiate contro Sampdoria e Udinese. Dove non solo non lascia il segno nel tabellino finale. Ma non riesce proprio ad entrare nel vivo del gioco dell’Inter, risultando tra i peggiori in campo. Le 36 primavere possono indubbiamente pesare su muscoli e sinapsi del bosniaco. Ma questo complica i piani di Simone Inzaghi, che in vista di Inter-Porto ha una sola certezza in attacco.

SCELTE DIFFICILI – L’unico attaccante sicuro di una maglia da titolare mercoledì col Porto è Lautaro Martinez. Da inizio 2023 il numero 10 dell’Inter ha uno status completamente diverso, certificato dagli 8 gol in 11 gare e dalla fascia da capitano spesso sul suo braccio. Ma chi sarà il suo compagno contro il Porto? Se Inzaghi dovesse guardare i meri numeri, la scelta ricadrebbe su Dzeko. Che in questa stagione è il secondo miglior marcatore assoluto (11 reti contro le 16 del Toro), ma il primo in Champions League (3 gol). Ma in questo momento appare decisamente scarico. Al tempo stesso Romelu Lukaku sta ritrovando la forma migliore, proprio in vista dell’appuntamento di mercoledì sera. Non vi sono parametri oggettivi per scegliere chi sarà il titolare assieme a Lautaro Martinez, motivo per cui Inzaghi attenderà la fine dell’ultimo allenamento di mercoledì per sciogliere il dubbio.