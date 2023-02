Inter-Udinese, pagelle: Mkhitaryan in veste di mago 7.5, Dzeko serata no 5

L’Inter vince con non poche difficoltà. I nerazzurri superano a San Siro l’Udinese con il risultato di 3-1 (vedi report). Henrikh Mkhitaryan segna con una magia e risolve la situazione 7.5, Edin Dzeko vive una serata no 5.

SAMIR HANDANOVIC 6 – Un tiro dell’Udinese, un gol. Non un ritorno in campo da ricordare per lo sloveno, ma le colpe non sono sue. La difesa fa acqua. Nel secondo tempo rischia con una “non uscita” che mette in difficoltà Bastoni con Beto.

Inter-Udinese, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 5.5 – Non soffre mai gli avversari, poi poco prima della fine del primo tempo lascia sguarnita la fascia destra occupata da Lovric, perché? L’ammonizione gli vale la sostituzione.

– dal 46′ DANILO D’AMBROSIO 6 – Beto a campo aperto, il difensore fa quello che può e vince un uno contro uno che poteva valere il vantaggio dell’Udinese.

FRANCESCO ACERBI 6 – Beto non tocca un pallone giocabile, il difensore si deve attenere al suo semplice compito. Nel secondo tempo i contropiedi avversari sono preoccupanti, fa quel che può per tenere Handanovic al sicuro.

ALESSANDRO BASTONI 6 – È un attaccante aggiunto, sale in fase di pressing e percorre la fascia più volte scambiando con il compagno sulla sinistra. Ordinato in fase difensiva.

Inter-Udinese, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5.5 – Subisce il calcio di rigore, ma gioca un primo tempo disastroso. Errori tecnici gravi, come quello sul contropiede gestito malamente e conclusosi con una palla persa. Lovric tira sul gol dell’1-1 indisturbato, l’esterno non rientra in tempo ed è colpevole. Salva un gol già fatto su Success, dalla sua azione difensiva nasce la rete del vantaggio.

NICOLÒ BARELLA 6 – Cerca spesso le verticalizzazioni per le punte, forse troppo. Generoso in fase di pressing, ma manca la corsa verso la propria porta per difendere. Il passaggio nel finale per Lautaro Martinez poteva essere quello per il 3-1.

MARCELO BROZOVIC 5.5 – Ritorna in campo, ha un po’ di ruggine addosso e si vede. Si nasconde a volte, ma quando prende la palla illumina San Siro. Nella ripresa sbaglia in impostazione ed è offuscato, Inzaghi lo cambia.

– dal 65′ HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Dà dinamicità, recupera palloni e dai suoi piedi parte la ripartenza per il 2-1. Fondamentale per l’Inter, Inzaghi ne farà difficilmente a meno sulla regia contro il Porto.

HENRIKH MKHITARYAN 7.5 – È il centrocampista più coinvolto e presente nella manovra. Fornisce giocate di qualità, sul gol del pari avversario è sorpreso in attacco. Recupera tante volte in fase difensiva, arriva vicino al gol dopo l’uno-due con Dimarco nel secondo tempo. Il tiro al volo di piatto destro vale il prezzo del biglietto, rete della vittoria e soddisfazione da urlo. Proprio chi doveva fare panchina perché “stanco” colpisce nel momento di difficoltà.

– dall’83’ ROBERTO GAGLIARDINI S.V.

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Crossa poche volte, prende sempre il difensore. Si trova bene con Bastoni sulla fascia, ma è troppo poco per un giocatore come lui. L’assist del gol di Mkhitaryan è un cioccolatino dopo una partita buia.

– dal 78′ ROBIN GOSENS S.V.

Inter-Udinese, pagelle – ATTACCO

ROMELU LUKAKU 6.5 – Tanta, tantissima pressione dal dischetto. Prima sbaglia, poi ha la chance di tirare per la seconda volta e fortunatamente segna. Sul gol dell’Udinese è grave l’errore però in rifinitura, dal suo passaggio sbagliato nasce la ripartenza avversaria.

– dal 65′ LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Non entra al meglio, tocca poche palle poi arriva l’occasione al minuto 88: clamoroso errore con un cucchiaio finito alto. L’azione successiva aggira Bijol e tira di esterno sinistro per superare Silvestri. Mentalità vincente.

EDIN DZEKO 4.5 – Mai pericoloso, mai presente nella partita. Prestazione anonima, non assolutamente da Dzeko. Serve altro per essere titolari in Champions League. Sbaglia un gol già fatto davanti alla porta

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6 – La squadra parte molto bene, attacca l’Udinese e domina la partita nella prima mezz’ora del match. La transizione negativa è un punto di domanda, la ripartenza avversaria nel finale del primo tempo è una sciagura. In difesa sbagliano tutti, o quasi, la propria posizione, dov’è quindi il lavoro? La ripresa è una passeggiata come al solito, i ritmi si abbassano ma fortunatamente Mkhitaryan la risolve con un super gol.

Le pagelle degli avversari: l’Udinese di Sottil

UDINESE – Silvestri 6; Becao 5.5, Bijol 4.5, Ebosse 6 (Masina 6), Ehizibue 5.5, Pereyra 6.5 (Samardzic 6), Walace 5.5, Lovric 7 (Arslan 6), Udogie 6 ; Thauvin 5.5 (Success 6), Beto 5.5 All. Sottil 6