Inter-Porto, andata ottavi Champions League: il programma della vigilia

L’Inter mercoledì sfiderà il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, match in programma alle ore 21.00. Il club nerazzurro ha presentato il programma della vigilia, specificando gli orari delle varie attività

TUTTE LE ATTIVITÀ − Domani è vigilia di Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League. In programma le varie attività di entrambe le squadre. Si parte alle 10.30 con l’allenamento dei lusitani direttamente a Oporto, mentre alle 12.30 mister Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa al Training Centre di Appiano Gentile. Nel pomeriggio, alle 15.30 ci sarà l’allenamento dell’Inter sempre al Training Centre di Appiano Gentile. Mentre chiuderà il programma alle 19.45 Sergio Conceicao, tecnico del Porto. L’allenatore: farà la sua conferenza stampa a San Siro. Inoltre, in entrambe le conferenze sia Inzaghi che Conceicao saranno accompagnati da un loro giocatore.

Fonte: Inter.it