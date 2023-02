Dumfries, no trattative Arsenal-Inter. Scout Gunners per seguire altro nome

Non ci sarebbero trattative tra Arsenal e Inter per un eventuale trasferimento di Denzel Dumfries al Club londinese. La situazione.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Caught Offside, non c’è al momento alcuna trattativa tra Arsenal e Inter per Denzel Dumfries. I Gunners stanno valutando dei terzini destri. Il Club inglese sta inviando regolarmente scout per seguire Ivan Fresneda. L’esterno olandese invece ha un valore del tutto diverso per la Società nerazzurra e la sua situazione, per ora, è ancora tranquilla.

