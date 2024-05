Sassuolo-Inter, togliete tutto a Inzaghi ma no Mkhitaryan! La probabile formazione

L’Inter dopo la vittoria in casa contro il Torino e la festa per il ventesimo scudetto, è impegnata in casa del Sassuolo oggi, sabato 4 maggio alle 20:45. Simone Inzaghi cambia diversi giocatori nella formazione iniziale, ma non rinuncia al solito Henrikh Mkhitaryan.

DIFESA E ATTACCO – In vista di Sassuolo-Inter questa sera, Simone Inzaghi è pronto effettuare qualche cambio di formazione nell’undici titolare. A partire da Emil Audero, favorito su Yann Sommer tenuto a riposo dopo la febbre accusata in settimana. Recuperato anche Federico Dimarco, ma anche lui riposerà. Ancora assente Francesco Acerbi in difesa, con la conferma di Stevan de Vrij al centro. Difesa a tre composta da Benjamin Pavard. In attacco Alexis Sanchez farà coppia con Lautaro Martinez. Le vere “sorprese” ci saranno a centrocampo, con la solita conferma di Henrikh Mkhtiaryan.

SASSUOLO-INTER, TANTI CAMBI A CENTROCAMPO

TURNOVER – Ampio turnover in occasione di Sassuolo-Inter, e in particolare a centrocampo. Sulle fasce toccherà a Denzel Dumfries e a Carlos Augusto, che prenderanno rispettivamente il posto di Matteo Darmian e Federico Dimarco. A centrocampo, invece, riposeranno Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, spazio dunque a Davide Frattesi e Kristjan Asllani. Nessun riposo previsto per Henrikh Mkhitaryan, sempre più inamovibile per il mister.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Audero; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Sanchez.