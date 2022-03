Barzagli: «Inter, difficile cambiare ma adesso c’è una grande opportunità»

Sette punti nelle ultime sette partite per l’Inter, che ora rischia di farsi sorpassare anche dalla Juventus. Durante Sunday Night Square su DAZN l’ex difensore Barzagli ritiene però che i nerazzurri abbiano ancora una possibilità concreta.

NIENTE RIVOLUZIONI – Andrea Barzagli vede difficile per l’Inter cambiare modulo o altro: «Penso non sia facile a questo punto della stagione, che siamo alla fine. Fare dei cambiamenti adesso penso sia difficile, però loro hanno una grande opportunità: la prossima partita. Con la Juventus, se l’Inter dovesse vincere a Torino, secondo me riparte nel suo cammino. Io l’avevo data favorita, ma al di là di quello può scattare qualcosa. In caso contrario non sarebbe capace ritirarsi su».

SNODO FONDAMENTALE – Barzagli parla di come può cambiare la corsa della Serie A: «Se dovesse vincere la Juventus e ci fosse un risultato negativo da parte del Napoli dà ancora più forza per andare a inseguire la prima. Questo nonostante il Napoli sia davanti e l’Inter debba recuperare una partita. È ancora lontana, non lo vuole dire ma la Juventus c’è: anche come calendario è il più favorevole».