Tardelli: «Inter fermata a Liverpool. Out Brozovic? No alibi ma importante»

Marco Tardelli, in diretta dagli studi della Domenica Sportiva su Rai 2, ha parlato del momento negativo dell’Inter. L’ex centrocampista si è concentrato anche sull’assenza di Brozovic

MANCANZA − Tardelli analizza il momento no della squadra di Inzaghi: «L’Inter si è fermata a Liverpool anche per stanchezza. Marcelo Brozovic stava andando bene, la mancanza di quel tipo di giocatore è dura da digerire, è un giocatore molto importante. Non deve essere un alibi ma all’Inter serve qualcuno che gestisca bene il centrocampo».