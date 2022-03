Di Canio: «Inter, in 3 risucchiati dalla paura del gruppo. Inzaghi, no leader»

Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Calcio club, ritiene il gruppo dell’Inter impaurito. Paura che ha risucchiato anche tre giocatori. Poi, una critica anche nei confronti di Inzaghi

PAURA − Di Canio critico su Inzaghi: «Ritornando al Derby, io non tolgo mai Ivan Perisic e Hakan Calhanoglu. Non mi interessa se uno è ammonito o l’altro acciaccato. Quella è la partita scudetto, non devo toglierli. Li obbligo a rimanere in campo. Senso di responsabilità, l’allenatore decide. Simone Inzaghi è bravo però gli manca di tenere la leadership come allenatore. L’Inter è impaurita, gli manca questo. Contro la Fiorentina, Edin Dzeko, Milan Skriniar e Perisic male male. Si nascondevano, loro tre sono stati risucchiati dal resto del gruppo. Se vinci il recupero sei a meno tre però l’Inter non mi da l’impressione di poter lottare con Milan e Napoli».