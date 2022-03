VIDEO – Roma-Lazio 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Lazio, posticipo pomeridiano della trentesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



UN TRIONFO – Roma-Lazio 3-0 nel posticipo pomeridiano della trentesima giornata di Serie A. La Roma conquista il derby di ritorno in maniera sensazionale: schiantata la Lazio. Alla prima azione calcio d’angolo guadagnato con caparbietà da Henrikh Mkhitaryan, batte tagliato Lorenzo Pellegrini sulla traversa e Tammy Abraham da mezzo metro segna di coscia. Sono passati appena cinquantasei secondi e la Roma è già in vantaggio. Al 22′ il raddoppio: Mkhitaryan serve sulla corsa Rick Karsdorp, cross teso sul secondo palo e in acrobazia Abraham firma la sua doppietta. Poi il tris al 40′, con una gran punizione dai venticinque metri di Pellegrini che scavalca la barriera e si infila sotto l’incrocio. Esecuzione strepitosa del centrocampista e capitano della Roma, Lazio al tappeto. Prima del riposo Mkhitaryan potrebbe fare anche il quarto, con un tiro deviato che finisce sulla traversa. Ripresa tranquilla, dove Abraham spreca la tripletta mandando a lato dsolo davanti al portiere. Ma la Roma non paga e scavalca i rivali cittadini andando a +2, quinta assieme all’Atalanta.

Video con gli highlights di Roma-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.