Barzaghi: «Anche Zhang con la squadra! Partita piena di trappole»

Marco Barzaghi, in collegamento da Porto per Sportmediaset, porta aggiornamenti sull’arrivo della squadra in Portogallo e sulle possibili scelte di Inzaghi

ARRIVO A PORTO – Ecco gli ultimi aggiornamenti di Marco Barzaghi riguardo all’approdo dell’Inter in Portogallo: «Tra qualche ora atterrerà l’Inter, dopo la rifinitura della mattina. Con la squadra e Inzaghi ci sarà la dirigenza e anche Steven Zhang, che vuole stare vicino al suo allenatore e ai suoi giocatori per una partita storica per il club nerazzurro, che sogna il ritorno ai quarti di finale dopo tantissimo tempo. L’1-0 dell’andata rappresenta un piccolo vantaggio: 2 risultati su 3 disponibili per i nerazzurri per cercare questa qualificazione storica. Sarà una partita piena di trappole, con un’atmosfera infuocata al Do Dragao, con Sergio Conceiçao che conosce benissimo Inzaghi e l’Inter e cercherà in tutti i modi di portare la sua squadra agli ottavi di finale, nonostante la squalifica di Otavio».

ULTIME DI FORMAZIONE – Il giornalista di Sportmediaset racconta anche le ultime da Appiano e le possibili scelte di formazione di Inzaghi: «Da Appiano arrivano due notizie, una buona e una un po’ meno. Recuperato Skriniar, che è in vantaggio su Darmian per giocare con Acerbi e Bastoni davanti ad Onana. A destra scala Darmian, mentre a sinistra giocherà Dimarco e non ci sarà Gosens. In mezzo al campo pronti Calhanoglu, Barella e Mkhitayran. Davanti Dzeko è favorito su Lukaku, ma tutto è da vedere».