De Grandis: «Inter, più sconfitte in trasferta significa mancanza di personalità!»

Stefano De Grandis in studio su Sky Sport ha analizzato il momento particolare dell’Inter soffermandosi sulle sconfitte fatte in trasferta. Il giornalista individua un problema.

ALTALENANTE – Stefano De Grandis parla di mancanza di personalità per quanto riguarda il momento dei nerazzurri: «In trasferta l’Inter ha fatto 7 sconfitte su 8. In casa ha 1-2 punti in meno del Napoli. Questo significa mancanza di personalità, mancano i grandi leader. Serve il Porto per uscire dalla tempesta perché qualcuno parla delle sue responsabilità però se vai ai quarti e ti accorgi che Barcellona e PSG non ci sono, allora non puoi metterti a discutere dell’Inter di Inzaghi fino al termine della stagione. Se passi il turno puoi cercare di aggiustare le cose in campionato. Poi però magari l’Inter cambierà veramente l’allenatore, però meglio fare i ragionamenti alla fine. Lui è giusto che deve recuperare Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku perché protagonisti nell’ultimo campionato, però non assomigliano a quei giocatori quindi deve capire se dare spazio ad altri».