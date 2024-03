Barzaghi: «Thuram e Zirkzee assist e magie! Entrambi decisivi»

Barzaghi ha parlato di Thuram e Zirkzee. I due attaccanti saranno protagonisti in Bologna-Inter, gara in programma sabato alle 18.

GRANDI GIOCATORI − Matteo Barzaghi a Sky Sport sui due attaccanti di Inter e Bologna: «Thuram e Zirkzee hanno regalato ai rispettivi assist e magie. Hanno segnato lo stesso numero di reti, 7 assist per il francese e tre per l’olandese. Una presenza in più per Zirkzee. Lui è stato decisivo sia all’andata in campionato che in Coppa Italia. Sono due giocatori molto abili tecnicamente, amano i numeri di prestigio, fare giocate tecniche. L’olandese è un punto fermo irrinunciabile di Motta».