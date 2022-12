Barzaghi: «Onana già ad Appiano, Lukaku pronto a fare sul serio»

Marco Barzaghi ha parlato a Sport Mediaset, dando le ultime notizie dal ritiro dell’Inter a Malta. In particolare sul rientro dei nazionali come Onana e Lukaku.

SUL SERIO – Marco Barzaghi ha dato gli ultimi aggiornamenti da Malta: «Stamattina l’Inter ha tenuto l’ultimo allenamento del ritiro maltese. I giocatori hanno avuto un pomeriggio di relax dopo il 4-0 al Salisburgo. Inzaghi ha ottenuto segnali positivi e incoraggianti. Il mister vorrà partire subito forte anche perché non può commettere errori come nella prima parte di campionato. Buona già la condizione di parecchi giocatori. Domattina la squadra rientrerà a Milano, dove ritroverà Onana. Ad Appiano ha già ricominciato a lavorare Correa per recuperare dall’infiammazione al tendine d’Achille. Sabato torna Lukaku, che dovrà aspettare lunedì per tornare a fare sul serio». Nerazzurri al lavoro per tornare al meglio in vista della ripresa del campionato.