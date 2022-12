Inter, buoni segnali contro il Salisburgo: obiettivo battere il Napoli – SM

La vittoria contro il Salisburgo ha dato dei buoni segnali. L’Inter vince, non subisce gol e regala sprazzi di bel gioco.

SEGNALI – L’Inter vince e convince. I nerazzurri battono 4-0 il Salisburgo, un buon segnale per Simone Inzaghi secondo Sport Mediaset. Nonostante le assenze, il tecnico nerazzurro ha potuto provato diverse alternative. L’avanzamento di Henrikh Mkhitaryan a supporto di Edin Dzeko ha dato i suoi frutti. L’azione del primo gol nasce dai piedi del bosniaco, la rete dell’armeno arriva su assist di Federico Dimarco, tra i più in forma. Mhkitaryan brilla è lui l’MVP della gara. Segna due gol, oltre ad una annullata per fuorigioco. Bene anche Hakan Calhanoglu, che pennella con una punizione perfetta. Francesco Acerbi deve solo insaccare il pallone e trova così la prima rete in nerazzurro. Bene la difesa che ottiene clean sheet, Milan Skriniar è leader, Samir Handanovic evita il gol più volte. Buoni segnali per i nerazzurri che alla ripresa giocheranno contro il Napoli primo in classifica.