Barzaghi: «Momento decisivo, serve segnale dall’Inter con la Cremonese»

L’Inter andrà in trasferta domani contro la Cremonese per la ventesima giornata di campionato. Matteo Barzaghi, in collegamento con Sky Sport da Appiano Gentile, ha dato le ultime notizie sulla squadra e sulle settimane a venire.

AGGIORNAMENTI – Ci sono delle situazioni da risolvere in casa Inter, Matteo Barzaghi ne ha parlato così su Sky Sport: «Sono squalificati Skriniar e Barella, sono due assenze molto pesanti. In difesa potrebbe esserci Matteo Darmian, ma c’è anche Danilo D’Ambrosio pronto. A centrocampo ci possono essere Roberto Gagliardini o Kristjan Asllani, tutto dipende dall’ultimo allenamento di oggi pomeriggio, adesso parlare di formazione è difficile. Ci sono solo sensazioni, Inzaghi oggi parlerà al canale ufficiale del club e tocca a lui risollevare l’Inter dalla sconfitta interna con l’Empoli. La squadra partirà in pullman nel pomeriggio e diventa importante dare un segnale, soprattutto in vista della partita di Coppa Italia con l’Atalanta e del derby di campionato con il Milan. Un momento decisivo per la stagione».