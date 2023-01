Inter, 8 partite del Settore Giovanile in programma questo weekend

Sabato alle ore 18 la Prima Squadra dell’Inter sarà impegnata in casa della Cremonese per match del campionato di Serie A: questo invece il quadro completo del vivaio nerazzurro per il weekend.

UNDER 19

Domenica 29 gennaio, ore 10:45 – Campionato, 16ª giornata Cesena vs INTER – Centro Sportivo “Romagna Centro 1”, Cesena.

UNDER 19 FEMMINILE

Domenica 29 gennaio ore 14:30- Campionato, 13ª giornata Roma vs INTER – Centro Preparazione Olimpica “G. Onesti”, Roma.

UNDER 18

Lunedì 30 gennaio, ore 14 – Campionato, 14ª giornata INTER vs Atalanta – KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 17

Domenica 29 gennaio, ore 15 – Campionato, 17ª giornata Monza vs INTER – Centro Sportivo Monzello, Monza.

UNDER 17 FEMMINILE

Sabato 28 gennaio ore 15:30 – Amichevole, Cremonese vs INTER – Centro Sportivo “Soldi”, Cremona.

UNDER 16

Domenica 29 gennaio, ore 11 – Campionato, 11ª giornata Sudtirol vs INTER – Centro Sportivo “Maso Ronco”, Appiano sulla strada del Vino (BZ).

UNDER 15

Domenica 29 gennaio, ore 14:30 – Campionato, 11ª giornata Sudtirol vs INTER – Centro Sportivo “Maso Ronco”, Appiano sulla strada del Vino (BZ).

UNDER 15 FEMMINILE

Domenica 29 gennaio ore 11:30- Campionato, 18ª giornata Como Women vs INTER – Centro Sportivo Comunale, Cislago (CO).

Fonte: Inter.it