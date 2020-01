Barzaghi: “Lecce-Inter, pochi dubbi per Conte. La conta degli assenti…”

Domani l’Inter sarà impegnata nella trasferta di Lecce valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato. Il punto sui nerazzurri di Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport

GLI ASSENTI – Pochi dubbi di formazione per Antonio Conte, con qualche assenza tra infortuni e altri problemi «Politano non farà parte della trasferta di Lecce e sicuramente out anche Young che non è ancora pronto, così come D’Ambrosio che lavora a parte e anche Vecino che in questo momento è al centro di trattative di mercato. Abbiamo visto uscire Gagliardini quindi nemmeno lui dovrebbe far parte della trasferta di Lecce. Formazione con pochi dubbi, Lukaku e Lautaro davanti, centrocampo con Barella, Sensi, Brozovic e Candreva-Biraghi sulle fasce, difesa con Godin, de Vrij, Skriniar».