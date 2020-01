Una tripletta di Immobile trascina la Lazio, Sampdoria battuta 5-1

Tutto facile per la Lazio nell’anticipo della prima giornata di campionato. I capitolini travolgono 5-1 la Sampdoria e conquistano l’undicesima vittoria consecutiva in Serie A

Il girone di andata della Lazio si apre con la netta vittoria ottenuta in casa ai danni della Sampdoria, travolta per 5-1 in un incontro il cui esito finale non è mai stato in discussione. Grande protagonista Ciro Immobile, autore di una tripletta che lo proietta sempre più in vetta alla classifica marcatori. Nel nuvoloso pomeriggio dell’Olimpico le marcature sono aperte da Caicedo al 7′, la Lazio poi chiude la pratica dopo soli 20 minuti di gioco con la doppietta di Ciro Immobile (il primo su rigore) al 17′ e al 20. Nella ripresa la rete di Bastos al 54′ e un altro rigore realizzato da Immobile al 65′ mettono definitivamente in ghiaccio la partita con al Sampdoria che si consola con la rete della bandiera realizzata da Linetty al 70′. Con questa vittoria la Lazio sale a undici vittorie consecutive ed è sempre più lanciata all’inseguimento del duo di testa formato da Juventus e Inter, mentre la Sampdoria resta sedicesima e domani potrebbe vedere ridotto il suo margine sulla zona retrocessione.

TABELLINO

LAZIO: Strakosha, Gabarron, Acerbi (Vavri), Radu (Bastos), Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Alberto, Jony, Immobile, Caicedo (Adekanye)

PANCHINA: Adekanye, Anderson A., Anderson D, Berisha, Correa, Guerrieri, Luiz Felipe, Minala, Parolo, Proto, Bastos, Vavro

ALLENATORE: Simone Inzaghi

SAMPDORIA: Audero, Murru (Augello), Colley, Chabot, Bereczynski, Linetty, Thorsby, Viera, Jankto (Ekdal), Gabbiadini (Bonazzoli), Caprari

PANCHINA: Augello, Bertolacci, Bonazzoli, Ekdal, Falcone, Leris, Maroni, Quagliarella, Regini, Rigoni, Rocha, Seculin

ALLENATORE: Claudio Ranieri

AMMONITI: Viera, Colley (S), Adekanye (L)

ESPULSI: Chabot (S)

RETI: 17′, 65′ (Rig.), 20′ Immobile, 54′ Bastos, 70′ Linetty (S).