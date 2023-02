Barzaghi: «Inter, obiettivo mantenere il secondo posto. Stankovic deluso»

Tra poche ore la squadra di Simone Inzaghi, l’Inter, si scontrerà contro la Sampdoria dell’ex Dejan Stankovic. Matteo Barzaghi ha commentato così la partita e ha dato gli ultimi aggiornamenti da Sky Sport sulle formazioni.

SCELTE – Matteo Barzaghi ha dato gli ultimi aggiornamenti da Sky Sport sulle probabili scelte di Simone Inzaghi per la sua Inter: «Inter a Genova troverà la Sampdoria per tornare a tredici punti dal Napoli e mantenere il secondo posto per la Champions League. La riunione tecnica dei nerazzurri sarà questo pomeriggio, lì Inzaghi annuncerà la formazione ai calciatori. Nell’undici tornerà Lukaku dal primo minuto, manca dalla partita con il Napoli, ha giocato titolare già con l’Atalanta ed è cresciuto nel Derby. Adesso va a caccia di minuti per ritrovare la forma ed essere pronto per la Champions League. C’è ancora qualche dubbio però, de Vrij potrebbe tornare titolare al posto di Acerbi con Skriniar e Bastoni. Sulla sinistra Gosens potrebbe dare respiro a Dimarco. Al centro dovrebbe esserci dal primo minuto Marcelo Brozovic, che è stato fondamentale lo scorso anno e in questo non c’è mai stato».

DELUSIONE – Il giornalista ha poi aggiunto sulla squadra avversaria, la Sampdoria: «Stankovic deluso dal pareggio di Monza ancora cercherà di trovare punti. L’allenatore è il grande ex, si è reso protagonista all’andata di un abbraccio con Lukaku ed è stato applaudito da San Siro. L’ultimo risultato è stato pesante, attenzione al 3-4-1-2 con Djuricic dietro Lammers e Gabbiadini. Stankovic è l’ultimo a mollare, combatterà fino alla fine per la lotta alla salvezza».