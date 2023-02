Inter, vietati errori con l’amico Stankovic. Tornano i due top player – SM

Questa sera l’Inter tornerà in campo e giocherà a Genova contro la Sampdoria del vecchio nerazzurro Dejan Stankovic. Vietati gli errori secondo quanto detto nel servizio di Sport Mediaset dal giornalista Marco Barzaghi.

ERRORI – Partita da non sbagliare a Genova per l’Inter. Marco Barzaghi ha parlato così dell’impegno nerazzurro nel servizio di Sport Mediaset: «Quando pensa a Stankovic a Marassi il tifoso dell’Inter non può dimenticare la magia del centrocampista contro il Genoa. Da quel gol da 54 metri del 17 ottobre 2009 è passata un’eternità, adesso Deki è allenatore della Sampdoria e non riesce a fare le stesse magie di quando era calciatore. Proprio a Marassi cercherà di costruire una serie di trappole per fermare l’Inter, che nel 2023 ha sbagliato le partite ritenute più facili soltanto sulla carta. Monza ed Empoli hanno chiuso il discorso Scudetto, l’occasione di blindare il secondo posto e andare a +5 dalle inseguitrici è quella da non perdere assolutamente. Oggi torneranno tra i titolari i due top player mai avuti in stagione, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku».