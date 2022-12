Barzaghi: «Inter-Napoli può essere una grande occasione. Un obiettivo»

Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport24, ha fatto il punto sul programma di amichevoli dell’Inter. Il giornalista ha poi parlato anche di ciò che la sfida del 4 gennaio al Napoli rappresenta per i nerazzurri.

L’AVVICINAMENTO – Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile, ha parlato della preparazione dell’Inter in vista dalla sfida al Napoli. Il giornalista ha espresso poi una suo pensiero sull’importanza che avrebbe per i nerazzurri una vittoria sui partenopei. Le sue parole: «Il gruppo non è ancora al completo, ma si sta lavorando tanto in vista dell’amichevole con la Reggina e di quella del 29 contro il Sassuolo. Queste saranno due gare importanti per testare la condizione della squadra in vista di Inter-Napoli. L’occasione per i nerazzurri di rosicchiare subito qualcosa alla capolista, e per iniziare subito l’anno nella maniera giusta. L’obiettivo è quello di riaprire dei discorsi in campionato che al momento sembrano molto distanti. E quindi c’è subito questa grande occasione».