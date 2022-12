Collovati: «Skriniar? Da due mesi dico che non firma con l’Inter! Attratto»

Collovati non crede affatto alla possibilità che Skriniar rinnovi con l’Inter, anzi secondo lui è destinato a lasciare a parametro zero a fine stagione. Ospite a Top Calcio 24, l’ex difensore è piuttosto netto sul futuro dello slovacco.

SE NE VA – Fulvio Collovati non ha dubbi: «Esattamente due mesi fa avevo detto che Milan Skriniar non aveva nessuna intenzione di firmare un contratto con l’Inter. Perché? Perché si sentiva attratto dal PSG. Se gli dai sei milioni e gli altri gli danno dieci andrà sempre da quelli che gli danno dieci. La maglia dell’Inter, del Milan, della Juventus o del Napoli non conta niente di fronte a dieci, dodici o tredici milioni: i giocatori vanno lì. Vedi Cristiano Ronaldo, che prenderà cento milioni di euro all’Al-Nassr».