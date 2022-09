Barcellona sul velluto a Siviglia: Lewandowski non si dimentica di timbrare

Il Barcellona passeggia sul campo del Siviglia, termina 0-3. Ancora in gol Lewandowski che sale a quota cinque reti in Liga. Blaugrana avversari dell’Inter nel gruppo C di Champions League

PASSEGGIATA − Il Barcellona ha sbancato il Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia vincendo per 3-0. Squadra di Xavi sul velluto che ha indirizzato la partita già nel primo tempo chiuso sullo 0-2. In gol gli ultimi due acquisti estivi Raphinha e Lewandowski. Per l’ex Leeds si tratta del primo gol con la maglia del Barcellona; il polacco invece sale già a quota cinque gol in Liga. La terza e ultima rete l’ha segnata Eric Garcia. Gli spagnoli giocheranno contro il Viktoria Plzen, che ha vinto la sua gara in campionato (vedi articolo), in Champions League proprio in contemporanea di Inter-Bayern Monaco.