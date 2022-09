Il Viktoria Plzen non fa come l’Inter e vince prima della Champions League

Il Viktoria Plzen, avversaria dell’Inter in Champions League nel gruppo C, ha vinto la sua gara di campionato battendo il Liberec per 1-0 in trasferta. Cechi primi nel proprio campionato

ANCORA SUCCESSO − Terzo successo consecutivo per il Viktoria Plzen nel massimo campionato ceco. Gli avversari dell’Inter in Champions League hanno vinto per 1-0 contro il Liberec in trasferta grazie al gol di Sykora al 41′ del primo tempo. Il Viktoria Plzen sale a quota 16 punti e si conferma capolista. Mercoledì ci sarà la prima uscita in Europa nel gruppo C contro il Barcellona al Camp Nou. I cechi giocheranno in contemporanea dell’Inter contro il Bayern Monaco.