Darmian: «KO Derby? Bisogna metterci la faccia! Serve migliorare subito»

Matteo Darmian si è espresso con amarezza per il Derby col Milan perso per 3-2. Il difensore dell’Inter vuole ripartire immediatamente, bisogna analizzare gli errori

MIGLIORARE − Darmian analizza il KO contro il Milan: «Quando si perde una gara bisogna metterci la faccia, soprattutto quando perdiamo un Derby così. Bisogna migliorare! Eravamo passati in vantaggio poi però c’è stato un periodo in cui non siamo riusciti a fare quanto fatto nella prima parte subendo due gol. Diventa difficile poi andare e recuperare contro il Milan. Ora dobbiamo analizzare la gara e gli errori e ripartire subito perché mercoledì abbiamo una gara importantissima. Due sconfitte? Ci dobbiamo mettere la faccia, siamo i primi responsabili». Le sue parole a Sport Mediaset.