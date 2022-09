Bennacer: «Che stimolo battere l’Inter! Vogliamo vincere tutte le gare»

Ismael Bennacer ha parlato nel post gara di Milan-Inter dimostrandosi molto contento e soddisfatto per i tre punti. L’obiettivo dell’algerino e dei rossoneri è di vincere tutte le partite

VINTA BATTAGLIA − Bennacer soddisfatto a Sport Mediaset dopo la vittoria nel derby contro l’Inter: «Ogni partita è una battaglia ancora di più i derby. Uno stimolo giocarli e vincerli, non ci sono parole. Abbiamo fatto tutto bene sul campo, abbiamo fatto una bella prestazione. Serve lavorare e andare avanti. Vogliamo vincere tutte le partite, ogni gara la giochiamo per vincere. Certo che siamo il Milan, abbiamo obiettivi partita dopo partita. Leao? Talentuoso, giocatore molto forte. Sono contento e siamo tutti contenti per lui. Il Milan se lo deve tenere stretto, abbiamo un progetto per andare più lontani possibile».