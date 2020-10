Bagatta: “Sanchez, che sorpresa! Sa fare tutto bene. Inter ingrana, ma…”

Guido Bagatta

Sanchez è stato uno dei grandi protagonisti dell’ampia vittoria dell’Inter contro il Benevento (vedi le pagelle). Guido Bagatta ha fatto il punto della situazione sulla crescita del cileno e sulle sue caratteristiche. Di seguito le dichiarazioni del giornalista a “Sportitalia Mercato”.

NUOVA CERTEZZA – Di seguito le parole di Guido Bagatta: «Tutti saranno sorpresi da Alexis Sanchez. Col Benevento quando ha toccato la palla l’ha fatto da giocatore che ha trovato una dimensione. Prima del Coronavirus erano convinti che non fosse adatto, invece sembra molto il giocatore di inizio carriera all’Udinese. Un attaccante che sa fare tutto molto bene. Prima era abituato a fare gol, ora sta facendo molti assist. È una bella sorpresa vederlo così. L’Inter sta ingranando ma non come si pensava in questo inizio di campionato, l’Atalanta può pensare allo Scudetto».