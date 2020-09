Pagelle Benevento-Inter: Hakimi alieno, Lukaku letale. Sanchez sontuoso

Pagelle Benevento-Inter: Antonio Conte punta su Hakimi a destra e la coppia Lukaku-Sanchez in attacco (qui le formazioni ufficiali). Il laterale ex Borussia Dortmund è devastante con gol e assist. Il belga domina con la sua fisicità e segna una doppietta. Il cileno è imprendibile. Ecco tutti i voti

HANDANOVIC 5: Viene chiamato in causa in poche occasioni. Regala al Benevento il gol che avrebbe potuto riaprire la partita. Bella parata su Lapadula.

SKRINIAR 6: Le voci di mercato non lo distraggono. E’ concentrato in difesa e non compie alcun errore evidente. Non riesce a chiudere nel 2-5.

DE VRIJ 6: I movimenti nel cuore della difesa a tre sono sempre precisi. Si vede poco, ma fa quel che serve.

KOLAROV 5,5: Inizia la partita con un gran lancio che porta allo 0-1. Oggi la sua qualità fa la differenza in costruzione. Male in fase difensiva: lascia troppi buchi alle spalle.

