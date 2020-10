Marocchi: “Gioco di Conte superiore a tutti. Inter, da vedere una cosa”

Giancarlo Marocchi

Per Marocchi Conte, come gioco, è superiore a tutte le altre squadre di Serie A. L’ex centrocampista, compagno dell’allenatore dell’Inter ai tempi della Juventus, ne ha parlato nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

IL MIGLIORE? – Così Giancarlo Marocchi su Benevento-Inter: «Abbiamo rivisto, per altri novanta e passa minuti, dei giocatori forti. Li abbiamo visti questa volta perché la difesa era stata scelta, non era stata imposta dall’infermeria e dal mercato: nella prima partita con la Fiorentina non aveva giocato Milan Skriniar, c’era Alessandro Bastoni centrale con Aleksandar Kolarov e non si partiva mai con la palla. Confermata nei giocatori forti e nel modo di giocare di Antonio Conte, che è nettamente superiore praticamente a tutti. Si tratta solo di vedere nella continuità e se dovrà andare più forte: nelle partite con le cinque che si giocano lo scudetto si dovrà andare più forti come intensità».