Rimedio: "Inter vittoria facile, ma cinque gol subiti troppi. Con le big…"

Alberto Rimedio

L’Inter sta facendo benissimo in fase offensiva, in questo inizio di stagione, ma dietro subisce ancora troppo. Dopo i tre gol incassati con la Fiorentina ecco i due al passivo di ieri a Benevento: il giornalista Alberto Rimedio, nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport +, ha segnalato il lato negativo delle prime due uscite.

DOVE MIGLIORARE – Da Alberto Rimedio arrivano consigli su come fare ancora meglio: «Se possiamo parlare di anti-Juve, considerato che la Juventus ha vinto nove scudetti consecutivi, certamente dobbiamo considerare l’Inter. Poi ci sono anche l’Atalanta, o il Napoli. La Lazio esce ridimensionata, dopo la prima sfida con una big. Per quanto riguarda l’Inter ha vinto facilmente, ha ma subito cinque gol in due partite fra Fiorentina e Benevento. Che cosa succederà quando affronterà una squadra di pari livello? Già domenica c’è la sfida contro la Lazio. Sono troppi cinque gol subiti, e ne poteva subire anche altri dal Benevento con errori gravi che sono stati commessi in fase difensiva. Su cosa Antonio Conte è arrabbiato? Per i cinque gol subiti tanto, perché sappiamo benissimo come gli scudetti abitualmente si vincono con la difesa. Anche se l’anno scorso poi la Juventus ha incassato circa quarantacinque gol».