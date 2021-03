Auriemma: «Pirlo sul vantaggio Inter? Pensava di aver vinto col Benevento»

Auriemma ironizza su Pirlo, dopo le ormai famose parole del tecnico alla vigilia di Juventus-Benevento 0-1 (vedi articolo). Il giornalista, in collegamento da Napoli per “Tiki Taka” su Italia 1, ritiene che il voler parlare dell’Inter abbia deconcentrato la squadra bianconera.

PENSI AI SUOI – Raffaele Auriemma si diverte: «Mi fa pure un po’ di tenerezza Andrea Pirlo, quando sostiene che l’Inter avrebbe avuto un vantaggio a non giocare contro il Sassuolo. Forse perché pensava di avere già tre punti in tasca col Benevento: credo che questo abbia demotivato la sua squadra. Perciò Pirlo, se vuole migliorare, deve fare una telefonata a Francesco Graziani (presente in trasmissione, ndr) e chiedergli come si evitano errori madornali. E magari come avere un approccio meno morbido verso la squadra».