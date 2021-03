Pirlo: «Crediamo al titolo. Rinvio Inter-Sassuolo? Sono stati fortunati»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida che vedrà i bianconeri in campo domani contro il Benevento. Il tecnico ha parlato anche della lotta scudetto e del rinvio di Inter-Sassuolo a causa del focolaio COVID scoppiato nel gruppo nerazzurro

METTERE PRESSIONE – Pirlo vuole una vittoria domani contro il Benevento anche per mettere pressione all’Inter accorciando il divario in classifica approfittando dello stop imposto ai nerazzurri con il rinvio della partita contro il Sassuolo: «E’ nostro dovere mettere pressione all’Inter e possiamo farlo solo vincendo partita dopo partita sapendo che loro stasera non giocano e abbiamo l’opportunità di avvicinarci. Dipenderà solo da noi, dovremo fare una grande partita portando a casa i tre punti»

PERCHE’ CREDERE NEL TITOLO – Pirlo spiega perché la Juventus dovrebbe credere ancora al titolo: «Con la squadra ho parlato già un po’ di tempo fa. Analizziamo sempre il momento e il futuro. Sappiamo che dobbiamo cercare di vincere più partite possibili, ma non dipende solo da noi ma da quanto faranno le altre. Dobbiamo concentrarci sapendo che possiamo vincere tutte le partite, ci crediamo, e metteremo pressione. La squadra è consapevole di quello che può fare di poter recuperare punti. Stiamo lavorando e siamo convinti dipenderà solo da noi facendo il nostro lavoro ogni domenica»

IL RINVIO DI INTER-SASSUOLO – Pirlo spiega come ha preso la notizia del rinvio di Inter-Sassuolo: «Siamo stati informati come tutti gli altri e abbiamo accettato come abbiamo accettato sempre. Come siamo andati noi a giocare con dei malati, ma sono state fatte cose diverse, è intervenuta l’ASL e prendiamo atto. Capita purtroppo in un momento positivo per l’Inter che avrà modo di recuperarli nella sosta e potrà lavorare non mandando i giocatori in nazionale, sono stati fortunati»