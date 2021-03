Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, valuta il distacco di sei punti dall’Inter (con scontro diretto a favore dei nerazzurri e la partita col Sassuolo da recuperare). In collegamento con “Tiki Taka” su Italia 1 si augura la rimonta.

SPERIAMO DI NO… – Carlo Pellegatti crede a una rimonta del Milan: «Azzardato, visto il vantaggio dell’Inter. Però bisogna guardare avanti, non indietro. Ho sempre creduto in questa squadra, avevo visto dei titoli dove c’era lotta fra Inter e Juventus col Milan in mezzo che non era neanche considerato. Oggi mi sembra che ci sia il riconoscimento per una squadra che, dallo scorso giugno, ha questa dimensione: gioca bene a calcio e vince. Sono contento, bisogna seguire quello che ha detto Zlatan Ibrahimovic: bisogna vincerle tutte. Se poi l’Inter ne vincerà di più meriterà il campionato».