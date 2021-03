La Russa: «Inter-Sassuolo? Doveva giocarsi! Pirlo finto buono, no vantaggi»

La Russa, vicepresidente del Senato, ritiene che Inter-Sassuolo si sarebbe dovuta giocare. Ospite di “Sportitalia Mercato”, il senatore noto tifoso nerazzurro ha criticato Pirlo.

MA QUALE RINVIO! – Ignazio La Russa è duro sullo stop di Inter-Sassuolo: «Si doveva giocare. La cosa che mi fa sorridere è che siamo passati dalla vulgata “l’Inter è forte perché può giocare ogni sette giorni” all’altra “ah, l’Inter la fanno riposare così dovrà giocare ogni tre giorni”. Dov’è il vantaggio? Se avessimo potuto giocare dei giocatori di movimento c’era solo Stefan de Vrij assente, ed è capitato altre volte. Invece così non c’è il vantaggio, che subito Andrea Pirlo (vedi articolo) si era affrettato fra le righe a denunciare, facendo una pirlata con quella dichiarazione finta buona. È una caduta di tono, che specie in questi giorni si poteva risparmiare e prima del Benevento».

LA CRITICA – Dopo quanto detto su Inter-Sassuolo e Pirlo La Russa si sposta sulle parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala (vedi articolo): «È veramente una caduta di tono del sindaco. Un passo falso: lo stadio è dell’Inter e del Milan, due squadre che hanno una società in comune che si occupa di questo. Personalmente credo che lo stadio nuovo serva alla città e a tutti. Ho sempre sostenuto, e non so se possa avvenire, di mantenere San Siro e fare accanto uno stadio nuovo, come in almeno dieci città europee. So perché il sindaco ha fatto quella dichiarazione: non c’entra lo stadio, la sua maggioranza è in lite. Adesso si è iscritto al partito Verde Europeo, che non vuole l’edificazione del nuovo stadio. Lui, per non scontentare nessuno e non rischiare di perdere voti in vista delle elezioni, ha detto quelle cose. Lui è anche interista, ma ha dovuto fare l’equilibrista: per me ha dimenticato che una squadra di calcio vive a prescindere dal suo presidente. È una sciocchezza non da persona stupida ma da equilibrista, che per non perdere voti ha risposto così. Ed è inaccettabile».