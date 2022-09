Ambrosini: «Derby? Pressione sul Milan! De Ketelaere maturo»

Massimo Ambrosini ha parlato di Milan-Inter a pochi minuti dal fischio d’inizio della stracittadina. Ecco le parole dell’ex centrocampista, oggi opinionista, a DAZN

PRESSIONI – Queste le parole di Massimo Ambrosini: «Pressioni? Chi vince ha sempre il compito più arduo, cioè confermarsi. Dovranno confrontarsi contro squadre che si sono rinforzate e con la voglia di riscatto di chi, come l’Inter, è arrivato dietro. Dovranno gestire le aspettative. Vincere contro le squadre che come te lottano per vincere qualcosa ti da autostima, ti da la convinzione di potercela fare, che è quello che è successo con Giroud qualche mese fa. L’Inter ha subito la botta di aver perso uno scontro diretto. De Ketelaere? Mi sembra un ragazzo freddo, in grado di gestire le emozioni. Sembra più maturo dell’età che ha, più concentrato»