Borja Valero: «Inter, Correa mi ha sorpreso ma è scelta giusta: vi spiego»

L’Inter alle 18.00 scende in campo contro il Milan per il primo derby della stagione, valevole per la quinta giornata di Serie A (vedi formazioni ufficiali). Borja Valero commenta le scelte di Inzaghi che in attacco punta su Correa. Di seguito le sue dichiarazioni a DAZN

SCELTA GIUSTA – L’Inter alle 18.00 scende in campo contro il Milan nel primo derby della stagione. Borja Valero parla delle sensazioni ma anche delle scelte di Simone Inzaghi: «Se si riesce a mantenere il focus sulla partita davanti a uno stadio così? Sicuramente all’inizio non tantissimo, è bellissimo entrare in qualunque stadio ma entrare a San Siro è speciale soprattutto per una partita come il derby. Joaquin Correa dal 1′? Mi ha sorpreso perché mi aspettavo potesse giocare Dzeko ma secondo me Correa è la scelta giusta per far male a questo Milan, secondo me è una bella scelta quella di Inzaghi. Credo che Maignan sia stato molto importante nel cambio di mentalità del Milan in questo ultimo anno».