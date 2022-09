Lautaro Martinez: «Darò il meglio per vittoria dell’Inter! Correa? Mi adatto»

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni

VINCERE – Queste le parole di Lautaro Martinez : «Passano tante cose per questa partita, noi dobbiamo fare quello per cui abbiamo lavorato in settimana e ricordare quanto successo lo scorso anno. Correa? Sono attaccanti diversi, cambierà poco perché io ho una maniera di giocare sempre uguale. Tento sempre di adattarmi al compagno di gioco, devo fare il meglio per la vittoria dell’Inter».