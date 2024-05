Pedullà: «Di Lorenzo ceduto? Un capitano deve andare via!»

Il caso legato a Di Lorenzo stasera si è ulteriormente ingrossato, con un nuovo capitolo che riguarda la risposta – molto stizzita – del Napoli alle parole del suo agente Giuffredi. Pedullà, durante Aspettando il weekend su Sportitalia, è abbastanza critico con entrambe le parti.

LA CONTESTAZIONE – Giovanni Di Lorenzo, stando al suo agente Mario Giuffredi, ha chiuso domenica la sua esperienza col Napoli. Ossia con la sostituzione nel finale di partita col Lecce, fra i fischi del Maradona. Ad Alfredo Pedullà non è piaciuta questa scelta dell’allenatore: «Io credo che Francesco Calzona avrebbe potuto evitare quella roba lì. Mi sembra una cosa di cattivo gusto. Io ho trovato le dichiarazioni tranquille e normali, anche perché non conosciamo quello che è avvenuto. Per me è una mancanza di rispetto quello che ha fatto nei confronti di Di Lorenzo: comunque, se tu lo esponi ai fischi in quel modo, non ha un senso se lo puoi evitare. Come poteva evitare. Io credo che Calzona sia stato totalmente un disastro, da quando è entrato è andato alla ricerca di alibi».

Il Napoli contro l’agente di Di Lorenzo: durissima replica

LA RISPOSTA – Stasera il Napoli se l’è presa con Giuffredi, ribadendo come Di Lorenzo sia incedibile. Ma Pedullà, nel corso del suo intervento, è poco convinto che questo post possa essere confermato dai fatti: «Non conosciamo quello che è successo dentro, non è una cosa di alibi. Mi pare di aver ascoltato qualche mese fa delle dichiarazioni in cui si diceva “nessuno è incedibile dopo una stagione così”. Evidentemente le cose di dentro le conoscono loro, ma per me se un capitano vuole andare via deve andare via. Se un capitano non vuole più starci per me non dovevi trattenerlo con la forza: da direttore sportivo avresti dovuto valorizzare di più uno come Di Lorenzo».