De Paola: «Lautaro Martinez, rinnovo da 100 milioni! Marotta riprende»

De Paola fa i conti in tasca all’Inter e a Lautaro Martinez, dopo gli sviluppi del venerdì da poco concluso sulla questione rinnovo. Queste le parole del giornalista dal programma Aspettando il weekend su Sportitalia, con un elogio particolare al lavoro fatto da Marotta.

RINNOVO NON GRATIS – Il prolungamento di contratto di Lautaro Martinez, a questo punto, arriverà in tempi brevi. Con l’accordo di massima raggiunto col suo agente Alejandro Camano e qualcosa di limato rispetto alle richieste iniziali fra parte fissa e bonus. Ma per Paolo De Paola non si tratta di uno “sconto” fatto all’Inter: «Sempre un affare da cento milioni in cinque anni, non pochi. Però è una grande soddisfazione per Giuseppe Marotta, perché è riuscito a riportarlo all’ovile per quanto riguarda le richieste al rialzo».

De Paola chiude il caso Lautaro Martinez e apre quello Di Lorenzo

L’ALTRO FRONTE – De Paola passa da Lautaro Martinez a Giovanni Di Lorenzo, obiettivo dell’Inter su cui il Napoli stasera ha tuonato: «Non è il primo screzio che vede protagonista il procuratore Mario Giuffredi. Io l’ho conosciuto da direttore del Corriere dello Sport per Mirko Valdifiori, Mario Rui e altri giocatori della sua scuderia. Quelle parole su Francesco Calzona sono state molto dure, se le poteva risparmiare. Vero che esporre Di Lorenzo ai fischi del Maradona negli ultimi tre minuti è stato ingeneroso, ma ci sono situazioni che possono essere superate. E gestite in maniera diversa dai procuratori, anche perché non è la prima volta con Aurelio De Laurentiis».