ESCLUSIVA – Agoumé concede all’Inter un nuovo tesoretto? Cessione in arrivo

Agoumé presto potrebbe conoscere il suo futuro. Come con Ionut Radu, l’Inter potrebbe decidere di cedere definitivamente il calciatore. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, durante la sua esperienza al Siviglia, ha impressionato i dirigenti spagnoli che proveranno ad esercitare il riscatto.

SUL RISCATTO – Lucien Agoumé, giovane centrocampista francese di proprietà dell’Inter, potrebbe presto vedere il proprio futuro legato definitivamente al Siviglia. Dopo una stagione più o meno positiva in prestito con la squadra andalusa, il club spagnolo sta seriamente valutando l’opzione di riscatto fissata a 8 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del talentuoso giocatore a titolo definitivo. Con la maglia biancorossa, il giovane centrocampista ha collezionato 13 presenze, per un totale di 787 minuti giocati. Dal punto di vista del giocatore, la permanenza al Siviglia potrebbe rappresentare una grande opportunità di crescita.

Inter, altra cessione in arrivo: il Siviglia lavora. Agoumé gradisce

POSSIBILIT REALE – La dirigenza del Siviglia, soddisfatta delle prestazioni di Agoumé, sta considerando seriamente di esercitare l’opzione di riscatto prevista nel contratto di prestito. L’investimento di 8 milioni di euro rappresenterebbe una cifra ragionevole per un giocatore con il suo potenziale e margine di crescita. L’intenzione degli spagnoli, a dire la verità, è quella di provare ad abbassare le richieste dell’Inter, scendendo a 5 milioni. Tuttavia, l’operazione include anche una clausola di recompra a favore dell’Inter, che consentirebbe al club milanese di riacquistare il giocatore in futuro a condizioni prestabilite. Per l’Inter, questa clausola di recompra rappresenta una strategia intelligente. La società nerazzurra, infatti, si garantisce la possibilità di riportare Agoumé a Milano qualora il suo sviluppo continuasse a essere positivo e il giocatore raggiungesse livelli ancora più elevati.