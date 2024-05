Bucchioni: «LionRock-Inter e plusvalenze Juventus? Lì intercettazioni»

Bucchioni ha risposto alla domanda di un ascoltatore tifoso della Juventus, che associava il caso LionRock dell’Inter a quello delle plusvalenze bianconere.

CASI DIVERSI − In collegamento su Radio Sportiva, Enzo Bucchioni parla della vicenda LionRock e risponde ad un ascoltatore juventino che è ritornato sul caso plusvalenze: «LionRock-Inter? C’è un mistero fitto, ma faccio fatica a prendere posizione perché non mi sono fatto un’idea e non mi addentro in questi meandri economico-finanziari. Se c’è bisogno di aprire un’inchiesta allora apriamola, ma in questa fase c’è grande nebbia. Ci sono organismi preposti a verificare, ho sempre applaudito a quello che sta facendo il ministro Abodi e applaudo ancora per l’istituzione di un organo terzo che possa indagare e fare chiarezza sui conti e sui bilanci delle società. Plusvalenze Juventus? Nessuna congiura, una Procura ha indagato su accuse con tanto di prove telefoniche e intercettazioni dove gli stessi dirigenti della Juventus ammettevano le anomalie. Procedura assolutamente corretta».