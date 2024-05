Lautaro Martinez, retroscena rinnovo Inter: scelta secca sui bonus! – SI

Lautaro Martinez rinnoverà il suo contratto con l’Inter in tempi abbastanza rapidi, dopo i risvolti della giornata di oggi. In collegamento da Roma per Aspettando il weekend su Sportitalia, Pedullà annuncia anche qualche particolarità in più.

SI CHIUDE! – Lautaro Martinez farà quello che voleva Giuseppe Marotta: rinnoverà il suo contratto con l’Inter presumibilmente prima della Copa América. Dopo che a lungo il suo agente Alejandro Camano ha fatto tremare i tifosi, oggi è arrivata la notizia di un accordo di massima. Confermato dalla stessa persona che ne cura gli interessi.

Lautaro Martinez rinnova con l’Inter, Pedullà non aveva dubbi

IL DISCORSO – Le parole di Alfredo Pedullà sul rinnovo di Lautaro Martinez: «Noi abbiamo mantenuto sempre questa linea e non ci siamo fatti prendere. Ne abbiamo parlato anche ieri sera: quando un Amministratore Delegato ripete dieci volte la stessa cosa con tranquillità… Non vedevo altre strade se non la soluzione. Peraltro mi hanno detto che lui ha detto tramite il suo agente che prende questi nove milioni e sui bonus vediamo. Non è stata una corsa al rialzo, aveva espresso il desiderio di andare a prendere di più ma ha capito il momento dell’Inter e accettato questa base fissa che è comunque importante. Aggiungeranno qualche milione in più e la storia finirà lì, come aveva detto Marotta».