Nacho dopo le voci sull’Inter: «Futuro? Ho tante idee, ma oggi un pensiero solo»

Nacho è in scadenza di contratto col Real Madrid e domani la finale di Champions League potrebbe essere la sua ultima coi blancos. Si è parlato a lungo di un possibile passaggio all’Inter a parametro zero, ma alla vigilia dell’ultimo atto rimanda il discorso.

NIENTE MERCATO – Nacho vedrà scadere il suo contratto col Real Madrid fra un mese esatto, il 30 giugno. A Movistar TV, alla vigilia della finale di Champions League col Borussia Dortmund, rinvia ogni discorso: «Il mio futuro? Da diverso tempo ho molte idee in testa. Adesso l’unica è la finale di domani, non sappiamo cosa può succedere in futuro però adesso guardiamo quello che si riguarda davanti a noi».

Nacho accostato all’Inter, ma fino a domani c’è solo il Real Madrid

L’ATTESA – In conferenza stampa, Nacho dribbla ancora le domande sul futuro: «La settimana più tranquilla della stagione? Posso dire che sappiamo che andiamo a giocare una finale. Siamo persone, sarà una partita molto difficile ed è speciale. È una settimana tranquilla per i tifosi, però noi sappiamo il valore di questa finale. Giocare titolare nel caso in cui fosse la mia ultima partita? È emozionante pensare di poter essere titolare in una competizione del genere, con tutto quello che significa per il club. Speriamo che vada tutto bene».