Milan-Inter, formazioni ufficiali: Inzaghi lancia Correa! Fuori anche Gosens

Milan-Inter tra poco in campo. Fischio d’inizio alle ore 18:00 a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per il Derby di Milano della 5ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Alla fine la scelta di Inzaghi in attacco ricade su Correa anziché Dzeko. Confermato l’asse mancino Bastoni-Darmian, Dimarco e Gosens in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Inter in Serie A

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria ©, 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 4 Bennacer, 8 Tonali; 30 Messias, 90 De Ketelaere, 17 Rafael Leao; 9 Giroud.

A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante; 5 Ballo-Touré, 7 Adli, 10 Brahim Diaz, 14 Bakayoko, 21 Dest, 24 Kjaer, 27 Origi, 28 Thiaw, 32 Pobega, 40 Vranckx, 46 Gabbia, 56 Saelemaekers.

Allenatore: Stefano Pioli

Milan-Inter, formazioni ufficiali: la squadra ospite

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 36 Darmian; 10 Lautaro Martinez, 11 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 5 Gagliardini, 8 Gosens, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 45 V. Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Segui Milan-Inter, 5ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, su Inter-News.it, attraverso l’app (scaricala gratuitamente!) e tutti i canali social (seguici ovunque!). E poco dopo le ore 17:30 segui il LIVE della partita con la cronaca testuale rigorosamente in diretta o in alternativa il LIVE Match Center del Derby di Milano sempre aggiornato.