Milan-Inter 1-1 al 45′: Brozovic illude, poi un gol regalato!

Termina sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Milan-Inter, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, con le reti di Marcelo Brozovic e Rafael Leao a segnare il risultato.

BOTTA E RISPOSTA – Dopo un inizio piuttosto fisico, con anche qualche episodio di nervosismo (specialmente tra Denzel Dumfries e Theo Hernandez), il derby si sblocca al 21′! Palla protetta perfettamente a centrocampo, Joaquin Correa apre poi sulla corsa per Marcelo Brozovic che sfrutta una prateria lasciata dalla difesa rossonera e a tu per tu con Mike Maignan resta freddo, indirizzando in porta la rete che vale lo 0-1. Vantaggio che dura poco però, perché al 28′ un errore in impostazione di Hakan Calhanoglu causa la ripartenza dei rossoneri, palla di Tonali a Leao che con il sinistro indirizza la palla all’angolo opposto per l’1-1. Il pari galvanizza i rossoneri che assaltano la porta di Handanovic senza successo. Nel finale occasione per Lautaro Martinez, brava la difesa avversaria a neutralizzare il suo tentativo. Finisce così 1-1 il primo tempo del derby: ancora un tempo per decidere!

Milan-Inter il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Milan-Inter 1-1

Gol: Brozovic al 21′, Leao al 28′