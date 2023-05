Amadeus: «Inter, goderci la finale. Ansia? Più San Siro che Ariston»

Amadeus, conduttore televisivo e grande tifoso dell’Inter, ha parlato della finale di Champions League raggiunta. Poi racconta l’ansia per le gare a San Siro

SOGNO − Intervenuto a Tmw radio, la grande soddisfazione di Amadeus: «Un’Inter che dopo 13 anni va in finale è un sogno che nessuno alla vigilia avrebbe mai immaginato e per questo più bello. Godiamoci la finale, Inzaghi le ha sempre fatte bene ma può accadere di tutto. Io preferirei il Manchester City, perché il Real è abituato a certe finali. Mourinho e Inzaghi sono differenti per carattere e storia, ma sono due allenatori che studiano bene la partita, gli avversari, che fanno scelte con grande consapevolezza e nelle partite importanti raramente sbagliano».

ANSIA − Amadeus ‘snobba’ Sanremo: «Lukaku? Lo rinnoverei, spero di non vederlo a questi livelli al Chelsea. I tifosi lo amano e spero di rivedere la coppia Lukaku-Lautaro Martinez anche la prossima stagione. Ho sempre l’ansia per l’Inter, non ce l’ho per Sanremo ma per l’Inter sì. Anche ieri non volevo andare allo stadio ma alla fine ci sono andato ed è stata una serata indimenticabile. Ho la sensazione che l’Inter arriverà non con i favori del pronostico, e questo è un punto a nostro favore. Non dovrai per forza dimostrare qualcosa. Lo stato di forma è perfetto ora, quindi se la giocheranno».