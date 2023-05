Inter, riscatto Dumfries: meritati applausi da tutto San Siro!

L’Inter ha conquistato Istanbul, stupendo anche e soprattutto i più scettici (vedi articolo). Fotografia di quanto attraversato è un giocatore in particolare: Denzel Dumfries, che ha trasformato il malumore di San Siro in applausi meritati! Adesso sognare è più che concesso.

FOTOGRAFIA − Denzel Dumfries: un uomo, una fotografia. Quella di una stagione, in cui l’Inter ha mostrato tanti se non, forse, troppi suoi volti. Ci sono stati tanti alti e bassi e il più delle volte il popolo nerazzurro ha avuto difficoltà nel cercare di comprendere determinati risultati negativi. L’Inter ora, dopo numerose sconfitte in campionato, sembra aver ritrovato se stessa. Insieme a quella fiducia che, mentalmente, è mancata a lungo. E fotografia, appunto di tutto quanto detto, è proprio quella di Denzel Dumfries. L’olandese è riuscito a scacciare i brutti pensieri, quelli che gli hanno fatto sbagliare in più occasioni anche i passaggi più semplici, e ha ridato vigore a se stesso. Mettendo anche la sua firma sulla conquista della finale di Champions League e contribuendo a battere il Milan tra andata e ritorno in semifinale (vedi articolo).

Inter, la fotografia della stagione è Denzel Dumfries: il malumore di San Siro è stato trasformato in meritati applausi!

APPLAUSI − Denzel Dumfries, c’è da sottolinearlo, ha fatto un gran bel lavoro in entrambi i Derby di Champions League. Sia all’andata, quando ha contenuto molto bene Theo Hernandez, sia, ancor di più, al ritorno in Inter-Milan, quando non solo se l’è vista con il terzino rossonero ma anche con Rafael Leao. Il grande assente di Milan-Inter e colui che avrebbe, secondo molti, dovuto risollevare le sorti di un club rossonero sempre più in evidente difficoltà. Dumfries non ha esitato, non ha commesso sbavature ed è riuscito così a trasformare il malumore di San Siro in applausi. Decisamente meritati. L’impresa di Istanbul è stata compiuta, anche per merito dell’olandese, e ora sognare è concesso. Anzi, è sostanzialmente un obbligo.