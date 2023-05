Ordine: «Il Milan aveva il destino segnato! L’Inter tifi Real Madrid»

Ordine ha parlato del derby di Champions League fra Inter e Milan, che ha decretato il passaggio dei nerazzurri in finale. Il giornalista di fede rossonera poi consiglia i tifosi interisti

DESTINO SEGNATO − In collegamento su Tutti Convocati, Franco Ordine non era fiducioso sul sul Milan: «Se finisce 2-0 la gara di andata, risultati di lusso per le occasioni create dall’Inter, il destino si capiva che era ormai segnato. La partita avrebbe avuto un sussulto in più se una delle due occasioni di Brahim Diaz e Leao fosse andata in rete. Il Milan ha fatto due fiammate, l’unico cambio rispetto all’andata è che è partito meglio invece di avere un approccio passivo. Ma ha fatto quelle due cose lì e stop. Inzaghi? Dice chi c’era e chi non c’era, lo stesso ragionamento vale per i tifosi del Milan che oggi vogliono mandare via Pioli e Maldini».