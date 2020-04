Alvaro Pereira e il passaggio all’Inter: “Addio al Porto? Scelta peggiore”

Condividi questo articolo

Alvaro Pereira, passato dal Porto all’Inter nell’estate 2012, è tornato sull’addio al club portoghese. Il giocatore non ha mai convinto con la maglia nerazzurra e ha lasciato Milano nel gennaio 2014. Ecco le sue parole, riportate da Record

IL PIÙ GRANDE ERRORE – Alvaro Pereira è tornato sulla sua esperienza al Porto e sull’addio in direzione Inter, dove non è mai riuscito a incidere: «Il Porto era il club in cui ero più felice. Sono stati tre anni bellissimi. Lasciare il Porto (per l’Inter, ndr.) è stata la decisione peggiore della mia carriera. Se potessi tornare indietro, non me ne andrei. È stato un errore».

Fonte: Record.